موعد مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال أمام الفيصلي في الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مباراة قوية تجمع بين الهلال والفيصلي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الهلال عاد للانتصارات، بعد فوز هام على التعاون، في الجولة الـ 14 بهدفين دون رد، انفرد بهم بصدارة ترتيب الدوري السعودي.

ويتربع الزعيم على ترتيب الدوري السعودي، برصيد 29 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الشباب والأهلي، أصحاب المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

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على الجانب الآخر يعاني الفيصلي، من سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، إذ لم يتذوق طعم الانتصار في آخر خمس مباريات، خسر ثلاث، وتعادل في آخر مباراتين له.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

ويحتل الفيصلي المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الفتح صاحب المركز الحادي عشر.

وفي الأسطر التالية سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال والفيصلي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال والفيصلي؟

موعد مباراة الهلال والفيصلي، هو الإثنين 25 يناير 2021، الموافق 12 جمادى الآخر 1442، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الهلال والفيصلي عبر شاشتها كالعادة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.