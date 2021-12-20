موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستقبل استاد الملك فهد الدولي مباراة هامة ومثيرة، تجمع بين الهلال والفتح ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال بعد الفوز على الرائد في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، سيريد مصالحة جماهيره بعد الإخفاقات الأخيرة في الدوري والتي كان آخرها خسارة الديربي أمام النصر، والعودة إلى الانتصارات من جديد للاقتراب أكثر من القمة.

على الجانب الآخر الفتح هذا الموسم، يمر بفترة صعبة باقترابه من مناطق الهبوط، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق تساعده في مشواره الذي يهدف فيه إلى الاقتراب من المنطقة الدافئة في الترتيب.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

متى مباراة الهلال القادمة أمام الفتح؟

موعد مباراة الهلال ضد الفتح في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي هو يوم السبت 25 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الخامسة و50 دقيقة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة و50 دقيقة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والفتح كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.