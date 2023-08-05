موعد مباراة الهلال والشرطة في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
Al Hilal VS IttihadUnion of Arab Football Associations Twitter
الهلالكأس العرب للأندية الأبطال

تعرف على موعد مباراة الهلال والشرطة في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

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وصلنا إلى الأمتار الأخيرة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال 2023، والآن مع نصف النهائي الأول والذي سيجمع بين الهلال والشرطة.

الهلال وصل إلى نصف النهائي بعد تغلبه على الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة مثيرة بينما تغلب الشرطة على السد العراقي، بأربعة أهداف لهدفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والشرطة في نصف نهائي كأس الملك سلمان "البطولة العربية" 2023.

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ما هو موعد مباراة الهلال والشرطة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

موعد مباراة الهلال والشرطة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 هو يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 على الأمير سلطان بن عبد العزيز.

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر والسعودية.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الهلال - الشرطةالأربعاء 9 أغسطس 2023
18:00 مصر والسعودية		SSC
شاهد 		الأمير سلطان بن عبد العزيز

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشرطة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباراة الهلال والشرطة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 على شبكة قنوات SSC، ستجد مباراة الهلال والشرطة على شاشتها.

ولهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها موقع "جول" وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

التشكيل المتوقع للهلال

من المتوقع أن يدخل المدرب جورجي جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-5-1

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: روبن نيفيش - محمد كنو - ميتشيل - سالم الدوسري - ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: عبد الله الحمدان

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