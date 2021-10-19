موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرائد ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل استاد الأمير فيصل بن فهد، مباراة هامة وقوية تجمع بين الهلال والرائد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي.

الهلال يدخل المباراة، منتشيًا بفوزه على النصر بهدفين مقابل هدف، ووصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وسيعمل على العودة إلى الانتصارات المحلية للمنافسة على صدارة الدوري من جديد.

بينما سيريد الرائد في تلك المباراة، الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم، خاصة وأن الفريق يقدم مستويات جيدة حتى الآن في المسابقة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الهلال والرائد؟

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرائد هو السبت 23 أكتوبر 2021، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 مساءً بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والرائد مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تقوم قناة SSC1 بنقلها عبر شاشتها بتقنية HD، وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.