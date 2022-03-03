يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة قوية بين الهلال والاتحاد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي 2021-2022.

الهلال تحت قيادة رامون دياز، يقدم مستويات مميزة كان آخرها الفوز بالديربي أمام النصر برباعية في الجولة الماضية، وسيعمل على تكرار الفوز لمواصلة الزحف نحو القمة.

على الجانب الآخر، الاتحاد هذا الموسم عينه على الفوز ببطولة الدوري ويسير بخطى ثابتة لتحقيق هدفه، وكان آخر تلك الخطوات الفوز على ضمك بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر العميد ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة بعد لعب 23 مباراة، بينما يأتي الهلال في المركز برصيد 40 نقطة بعد لعب 20 مباراة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال والاتحاد؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد المؤجلة من الجولة 12 من الدوري السعودي هو يوم الثلاثاء 8 مارس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.