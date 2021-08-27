تعرف على موعد مباراة الهلال ضد استقلال طهران الإيراني في الدور ثمن النهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يتأهب الهلال لمواجهة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، عندما يلتقي مع نظيره استقلال طهران، في مباراة تقام في ستاد زعبيل بالإمارات.

وكان الهلال قد تأهل بصعوبة شديدة إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته التي ضمت استقلول وأجمك وشباب أهلي دبي.

لولا تعادل الأهلي مع الدحيل لما تأهل الموج الأزرق إلى هذا الدور، لكن الزعيم سيعود لدوري أبطال آسيا بشكلٍ مغاير بعد ضم عدد من اللاعبين وجلب المدرب ليوناردو جارديم.

المنافس هو استقلال طهران الذي تصدر مجموعته التي ضمت الدحيل والأهلي والشرطة العراقي، حيث جمع 11 نقطة تربع بها على المركز الأول.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الهلال واستقلال طهران والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الهلال واستقلال؟

موعد مباراة الهلال واستقلال طهران هو يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021، الموافق 6 صفر 1443 هجريًا.

وستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلال؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد استقلال على مجموعة قنوات SSC وعبر الإنترنت عن طريق شاهد VIP.