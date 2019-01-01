موعد مباراة الهلال ضد عرعر، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد عرعر في الدور الأول من كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أوقعت قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، الهلال، في مواجهة فريق عرعر، أحد فرق دوري الدرجة الثانية السعودي، في مباراة من المقرر لها أن تُقام بين الفريقين يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 6 ربيع الأول 1441 هجريًا على ملعب جامعة الملك عبد العزيز بالرياض.

دائمًا ما تصطدم بالمفاجآت في بطولة كأس الملك، وليس أدل على ذلك من فوز التعاون في العام الماضي بالبطولة بعدما أقصى أغلب الفرق الكبيرة في طريقه، وكان من ضمنهم الهلال، والذي مُنيّ بهزيمة من الأثقل له في تاريخه، إذ هُزم بخماسية نظيفة في نصف النهائي.

الهلال يدخل هذه المباراة وهو عازم على استمرار العطاء المميز في مختلف البطولات، فالفريق الذي لم يتلقى أي هزيمة سوى أمام النصر في الديربي، عينه على تحقيق ثلاثية تاريخية هذا الموسم في حال أن تمكن من التتويج بدوري أبطال آسيا، والذي يُلاقي فريق أوراوا ريد ديفلز الياباني في النهائي فيه، إلى جانب تصدره لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفارق مريح عن أقرب الملاحقين.

لكن خصم الهلال يعيش حالة جيدة، ففريق عرعر يتواجد في المركز الأول في دوري الدرجة الثانية برصيد 7 نقاط، ولا يُنتظر أن يكون لقمة سهلة لكتيبة المدرب رازفان لوشيسكو، في الوقت نفسه، فإن الزعيم لن يقبل بأن يخرج من الأدوار الأولى من البطولة وأمام فريق لا يحظى بالتاريخ الكبير، إلى جانب الرغبة في تعويض خسارة البطولة العام الماضي بالطريقة السيئة من التعاون في نصف النهائي.

في هذا التقرير نستعرض وإياكم موعد مباراة الهلال ضد عرعر، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

الاتحاد السعودي يُعيد هدف الهلال لعبدالرزاق حمد الله

موعد مباراة الهلال ضد عرعر والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الهلال - عرعر ملعب جامعة الملك عبد العزيز الأحد 3 نوفمبر 2019 ميلاديًا،

6 ربيع الأول 1441 هجريًا،

19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

يغيب عن صفوف الهلال مهاجم الفريق عمر خربين السوري والفرنسي بافيتيمبي جوميس ومحمد كنو بسبب الإصابة، ولن يفتقد الزعيم أي لاعب آخر بداعي الإيقاف

بعد الدوسري - لوشيسكو يستبعد هيون وجيوفينكو من مواجهة الفتح

سيبدأ رازفان لوشيسكو المدير الفني الروماني بنفس الطريقة التي يخوض بها الفريق مبارياته في الدوري، ففي حراسة المرمى سيتواجد عبدالله المعيوف، وأمامه الرباعي البريك، جانج هيون، البليهي والشهراني، وسيدفع بكويلار كارلوس إدواردو في خط الوسط، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء صالح الشهري.

التشكيل | 4-2-3-1