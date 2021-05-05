موعد مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد الشباب في الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب نادي الشباب، مباراة هامة وقوية تجمع بين الهلال والشباب، ضمن قمة الجولة الـ 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يعود لمنافسات الدوري السعودي، بعد توقف منذ 9 أبريل الماضي، للمشاركة في دوري أبطال آسيا والتي تأهل فيها إلى دور الـ 16 من البطولة.

ويسعى الزعيم لإسعاد جماهيره بالفوز على الشباب للانفراد بقمة الترتيب وفض الشراكة مع الليوث، وتعويض آخر خسارة له في الدوري والتي كانت أمام الاتحاد بهدفين دون رد.

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على الجانب الآخر الشباب بعد فترة راحة كبيرة، يعود للدوري بمعنويات مرتفعة، وحاله لن يختلف كثيرًا عن الزعيم، فالفوز يضمن له التفرد بصدارة ترتيب الدوري السعودي.

ويتساوى الهلال مع الشباب على صدارة الدوري برصيد 48 نقطة لكل فريق، ولكن الأفضلية للموج الأزرق بسبب فارق الأهداف.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال والشباب والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي؟

موعد مباراة الهلال مع الشباب، هو الجمعة 7 مايو 2021، الموافق 25 رمضان 1442، على ملعب نادي الشباب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 9:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي؟

تنقل البطولات السعودية حصريًا على القنوات الرياضية السعودية، وتذاع مباريات الدوري السعودي على شاشتها بكل تأكيد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والشباب عبر موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الشباب - الهلال الجمعة 7 مايو 2021،

25 رمضان 1442،

21:40 السعودية، 20:40 مصر القنوات الرياضية السعودية 1 ملعب نادي الشباب

تشكيل الهلال المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي آل بليهي - جانج هيو سو - محمد البريك

عبد الله عطيف - كويلار

سالم الدوسري - لوسيانو فييتو - أندريا كاريلو

جوميس

تشكيل الشباب المتوقع:

التشكيل| 4-1-4-1

زيد البواردي

عبد الله الزوري - ليتشنوفسكي - أحمد شراحيلي - فواز الصقور

ألفريد ندياي

فابيو مارتينيز - إيفر بانيجا - جوانكا - سيبا

أوديون إيجالو