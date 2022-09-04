موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الوحدة في الجولة الرابعة في روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف نادي الهلال على ملعب الأمير عبد الله الفيصل نادي الوحدة في الجولة الرابعة من الدوري السعودي 2022-23.

يدخل الزعيم المباراة وهو بالعلامة الكاملة بحصوله على 9 نقاط من 3 انتصارات له في الموسم الجديد، حيث فاز على الخليج والفيحاء والفتح على التوالي.

أما نادي الوحدة، فقد خسر مباراتيه الأولتين في الموسم الجديد من النصر والرائد على التوالي، ولديه مباراة الجولة الثالثة ضد أبها، سيسعى للفوز بها والعودة للمسار الصحيح.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الفتح والهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والوحدة؟

موعد مباراة الهلال والوحدة في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الجمعة 16 سبتمبر 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والوحدة عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

Shahid

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الوحدة الجمعة 16 سبتمبر 2022،



21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

شاهد VIP ملعب الأمير فيصل بن فهد