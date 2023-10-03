تعرف على موعد مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

SHAHID

سيواجه الهلال نظيره الأخدود في مباراة ضمن مباريات الجولة 9 من الدوري السعودي 2023-2024 والكل عينه على مواصلة الزعيم المنافسة على لقب دوري روشن.

الهلال منتشٍ بالفوز الأخير الذي حققه في دوري أبطال آسيا بثلاثية نظيفة على حساب مضيفه نساجي الإيراني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 7 أكتوبر 2023 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي 2023-2024؟

تذاع مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي 2023-2024 على قناة SSC شأنها شأن كافة مباريات الدوري السعودي.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأخدود - الهلال السبت 7 أكتوبر 2023

18:00 السعودية ومصر SSC HD مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية

SHAHID