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Aleksandar Mitrovic Hilal Shabab 2024Getty
دوري روشن السعودي
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أحمد مجدي

موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

الهلالدوري روشن السعوديالخليج v الهلالالخليج

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الخليج في الجولة 27 دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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سيكون الهلال على موعد مع مواجهة قوية ضد الخليج ضمن مباريات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

يدخل الهلال المباراة منتشيًا بأدائه الرائع طيلة الموسم الذي يكتسح فيه الكل بالدوري السعودي، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب من تحقيق لقب الدوري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد الخليج والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 5 ابريل 2024 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعبالمعلق
الخليج - الهلالالجمعة 5 أبريل 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر		SSCالأمير محمد بن فهدعبد العزيز الزيد

تشكيل الهلال المتوقع أمام الخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىياسين بونو
خط الدفاعياسر الشهراني - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - محمد البريك
خط الوسطسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبين نيفيش
خط الهجومسالم الدوسري - مالكوم - ميشيل ديلجادو - صالح الشهري

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