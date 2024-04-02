موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الخليج في الجولة 27 دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID

سيكون الهلال على موعد مع مواجهة قوية ضد الخليج ضمن مباريات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

يدخل الهلال المباراة منتشيًا بأدائه الرائع طيلة الموسم الذي يكتسح فيه الكل بالدوري السعودي، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب من تحقيق لقب الدوري.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد الخليج والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 5 ابريل 2024 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المعلق الخليج - الهلال الجمعة 5 أبريل 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC الأمير محمد بن فهد عبد العزيز الزيد

تشكيل الهلال المتوقع أمام الخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024

التشكيل| 4-2-4 حراسة المرمى ياسين بونو خط الدفاع ياسر الشهراني - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - محمد البريك خط الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبين نيفيش خط الهجوم سالم الدوسري - مالكوم - ميشيل ديلجادو - صالح الشهري

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