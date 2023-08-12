موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

بلال محمد
Al Hilal vs Al Nassr Arab Club Champions CupGetty Images
أبها vs الهلالدوري روشن السعوديأبهاالهلال

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد أبها في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يستقبل ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، أولى مباريات الهلال في دوري روشن السعودي موسم 2023-24، والتي سيواجه فيها أبها.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال يدخل المباراة، بهدف مصالحة جماهيره عقب خسارة بطولة كأس الملك سلمان 2023، امام النصر، وإثبات أنه سيكون قادرًا على المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، الذي لن يكون سهلًا.

بينما يسعى أبها، لاستغلال عامل الأرض والجمهور، وحالة لاعبي الهلال البدنية والنفسية، والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة ضد أبها في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الإثنين 14 أغسطس 2023 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر والسعودية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، يمكنك رؤية المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم أن يستمتعوا به عبر تطبيق SHAHID VIP.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
أبها - الهلالالإثنين 14 أغسطس 2023،
18:00 السعودية ومصر		SSC
شاهد VIP		مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

128265 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 70531كريم بنزيما
  • 6966خاليدو كوليبالي
  • 9938روبرتو فيرمينو
  • 5481نجولو كانتي
  • 12617مارسيلو بروزوفيتش
  • 22732صفقة أخرى
128265 الأصوات