موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل نادي الهلال ضيفًا على نادي أبها في الجولة 13 من الدوري السعودي 2021-2022.

فاز الهلال بنهائي دوري أبطال آسيا 2021 على حساب بوهانج ستيلرز، لينفرد بذلك بلقب الهداف التاريخي للبطولة الآسيوية برصيد 4 ألقاب.

وفي المعترك المحلي، يحتل نادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، وله 3 مبارياتٍ مؤجلة، ويفصله عن الصدارة التي يحتلها ضمك 5 نقاط.

فاز أبها في مباراته الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على الأهلي بهدفين نظيفين، في مفاجاة صارخة خرج بها من مراكز الهبوط وأصبح في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

متى مباراة الهلال القادمة؟

موعد مباراة الهلال ضد أبها في الجولة 13 من الدوري السعودي هو يوم الأحد 28 نوفمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية والنصف بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال وأبها كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.