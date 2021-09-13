موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل نادي الاتفاق ضيفًا على الهلال في الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2021-22.

سيدخل الزعيم المباراة وهو منتشٍ بالفوز على نادي استقلال الإيراني وصعوده لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، أما آخر مبارياته في الدوري فكانت ضد الباطن وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتواجد في المركز الرابع برصيد 7 أهداف.

لم يخسر نادي الاتفاق منذ بداية الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لكنه لم يفز إلا في مباراة واحدة وتعادل في ثلاث، ليحتل المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟

متى مباراة الهلال القادمة؟

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في الدوري السعودي هو يوم السبت 18 سبتمبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، 5:30 مساءً بتوقيت مصر.

مهمة آسيوية للهلال أمام استقلال طهران



في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا



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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتفاق مجانًا بتقنية SD عن طريق مجموعة قنوات SSC وعبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في الباقات المخصصة للدوري السعودي.