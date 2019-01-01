موعد مباراة الهلال القادمة ضد ضمك فى الدوري السعودي 2019-20

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد ضمك في الجولة السابعة من الدوري السعودي 2019-20، والتي يستضيفها استاد جامعة الملك سعود

أحمد جمال

يفتح استاد جامعة الملك سعود أبوابه لاستضافة مباراة الهلال ضد ضمك يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 19 صفر 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة السابعة من الدوري السعودي 2019-20.

حافظ الزعيم على تصدره لجدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان بعد انتصاره الأخير على الاتفاق بنتيجة (4-1) ليرتفع رصيده إلى النقطة 16، وبفارق 4 نقاط كاملة عن الوحدة أقرب مُنافسيه، بينما يأتي الأهلي والفيصلي في المركز الثالث والرابع على التوالي برصيد 11 نقطة.

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حتى الآن يُقدم الموج الأزرق موسم رائع، حيث استطاع أن ينتصر في مباريات من الـ6 مباريات التي خاضها في الدوري، وعلى الرغم من التعادل الوحيد الذي صدم عشاق الزعيم الآسيوي في الجولة الثالثة أمام الفيحاء، إلا أنهم قد عادوا من جديد لتحقيق الانتصارات، في حين أن فريق ضمك يحتل المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط فقط، حيث حقق انتصاراً وتعادلاً وحيدين.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال القادمة ضد ضمك في إطار الجولة السابعة من الدوري السعودي 2019-20.

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موعد مباراة الهلال ضد ضمك والقنوات الناقلة