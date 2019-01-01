موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشباب، فى الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشباب في الجولة 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019

محمد مصطفي

يستضيف الهلال الشباب على استاد جامعة الملك سعود يوم الخميس 16 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 11 رمضان 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

كانت آخر مباريات الزعيم ضد الإتفاق وانتهت بهدف نظيف للموج الأزرق، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 66 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي استعاد الصدارة بانتصار ثمين على الحزم بثلاثية نظيفة في نفس الجولة، فبعد مرور 29 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في اربع وتلقى الهزيمة فى مثلهما.

يقدم فريق الشباب موسم رائع حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة بفارق نقطة واحدة عن التعاون الذي يحتل المركز الرابع، كانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام التعاون وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهاف، فحتى الآن خاض الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في ست وخسر ثلاث مباريات.

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موعد مباراة الهلال ضد الشباب والقنوات الناقلة

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