موعد مباراة الهلال القادمة وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد شباب الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب آل راشد قمة من القمم الآسيوية الكبيرة، عندما يلتقي الهلال مع مضيفه شباب الأهلي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

المباراة من المقرر لها أن تكون مساء الإثنين الموافق 17 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 23 جمادي الآخر 1441 هجريًا، في قمة لا تقبل القسمة على اثنين لبطلي السعودية والإمارات.

الهلال بدأ مسيرته بفوز سهل على شاهر خوردو بهدفين نظيفين، بينما لم تكن بداية شباب الأهلي مثالية على الإطلاق، إذ تلقى الفريق هزيمة من باختكور بهدفين لهدف صعّبت من موقفه مبكرًا في المجموعة.

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سيسعى أصحاب الأرض إلى تدارك الموقف بفوز على حامل اللقب، بينما يُدرك الموج الأزرق أن الفوز ضروري في سبيل الابتعاد عن الحسابات ومواصلة صدارة المجموعة بفارق مريح للخروج منها في المركز الأول في إطار السعيّ للحفاظ على التاج الآسيوي.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال ضد شباب الأهلي والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة الهلال ضد شباب الأهلي والقنوات الناقلة