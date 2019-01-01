موعد مباراة الهلال القادمة ضد بوادافوكي الودية

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد بوادافوكي في معسكر النمسا ضمن استعدادات الموج الأزرق للموسم الجديد 2019-2020

محمود جمال

يفتح استاد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال وبودافوكي يوم الأربعاء 17 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 14 ذو القعدة رمضان 1440 هجرياً، وذلك ضمن استعدادات الموج الأزرق للموسم الجديد 2019-20.

خاض الزعيم حتى الآن وديتين حتى الآن في معسكر النمسا استعدادًا للموسم الكروي الجديد، الأولى كانت أمام فريق سبيتال دراو النمساوي وحققوا فوز كبير بنتيجة عشر أهداف دون مقابل، وفي اللقاء ثاني حقق الموج الأزرق انتصار كبير بنتيجة (0-11) على حساب فريق رابيد لينز، ويتبقى للهلال مباراة واحدة في المعسكر ستكون أمام فريق أودنيزي قبل أن يستكمل الفريق مشوراه في دوري أبطال آسيا.

واستطاع الهلال أن يصل إلى دور الـ16 من البطولة الأهم ف آسيا التي تصدر مجموعتها الثالثة برصيد 13 نقطة جمعهم من 4 انتصارات وتعادل وخسارة ضمن مجموعة ضمت فرق على مستوى عالي وهي الدحيل، العين، الاستقلال، ليتأهل الهلال ليواجه وصيف المجموعة الرابعة وهو الأهلى الذي حافظ على الوصافة برصيد 9 نقاط.

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موعد مباراة الهلال ضد بودافوكي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الهلال - بودافوكي استاد دولوميتين الأربعاء17 يوليو 2019،

14 ذو القعدة 1440،

18:30 مصر، 19:30 السعودية KSA SPORT

قائمة الهلال المشاركة في معسكر النمسا