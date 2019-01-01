موعد مباراة الهلال القادمة ضد بريني جروسبلي الودية

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد بريني جروسبلي في معسكر النمسا ضمن استعدادات الموج الأزرق للموسم الجديد 2019-2020

محمود جمال

يفتح استاد دولوميتين أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال وبريني جروسبلي يوم الأربعاء 17 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 14 ذو القعدة رمضان 1440 هجرياً، وذلك ضمن استعدادات الموج الأزرق للموسم الجديد 2019-20.

حقق الزعيم الفوز في ثالث مبارياته الودية على حساب فريق بوادافوكي المجري بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة عشر أهداف دون مقابل على فريق سبيتال دراو النمساوي في اللقاء الأول، وفي المباراة الثانية حقق الفريق انتصار كبير أيضاً بنتيجة (11-0) على حساب فريق رابيد لينز، ويستمر المعسكر المقام حاليًا في النمسا حتى يوم 25 من الشهر الجاري، على أن تكون مباراة أودينيزي الإيطالي هي الأخيرة خلال المعسكر الإعداداي للفريق.

وصل الهلال إلى دور الـ16 من البطولة الأهم ف آسيا التي تصدر مجموعتها الثالثة برصيد 13 نقطة، جمعهم من خلال مشواره في دور المجموعات من 4 انتصارات وتعادل وخسارة، ضمن مجموعة ضمت فرق على مستوى عالي وهي الدحيل، العين، الاستقلال، ليتأهل الموج الأزرق ويواجه وصيف المجموعة الرابعة وهو الأهلى الذي صعد بعد أن حافظ على الوصافة برصيد 9 نقاط.

تقارير: كاريلو يوقع عقود انضمامه للهلال بمعسكر النمسا

موعد مباراة الهلال ضد بريني جروسبلي والقنوات الناقلة

سوريانو يضع الهلال في مأزق ويطالب بكل مستحقاته

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الهلال - بريني جروسبلي استاد دولوميتين الأربعاء17 يوليو 2019،

14 ذو القعدة 1440،

14:00 مصر، 15:00 السعودية ALHILAL TV

قائمة الهلال المشاركة في معسكر النمسا