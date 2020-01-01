موعد مباراة الهلال القادمة ضد الوحدة في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الوحدة، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يستقبل ملعب جامعة الملك سعود مباراة من العيال الثقيل، عندما يحل الوحدة ضيفًا ثقيلًا على الهلال مساء السبت 11 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 16 جمادي الأول 1441 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُعد هذه المباراة واحدة من القمم المُنبئة بالإثارة والمتعة هذا الموسم، حيث يعيش الوحدة حالة تاريخية تحت قيادة مدربه المخضرم كارينيو، والذي يقود الفريق لاحتلال المرتبة الثالثة برصيد 24 نقطة.

بينما الهلال بدوره يسعى إلى مواصلة النتائج والعمل الجيد هذا الموسم تحت قيادة مدربه لوشيسكو، فبعد التتويج بدوري أبطال آسيا سيحين الوقت لإعادة لقب الدوري مجددًا إلى الخزائن بعد خسارته العام الماضي للنصر.

الموج الأزرق يريد مواصلة مطاردة العالمي، ومع فوزه بمبارياته المؤجلة سيتسنى له أن يُغرد وحيدًا في صدارة الترتيب، وبالتالي فإن مباراة الوحدة هامة من أجل عدم السقوط لضمان العودة للمركز الأول.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال ضد الوحدة والقنوات الناقلة..

فيديو | العارضة تحرم عمر السومة من هدف محقق ضد الهلال

موعد مباراة الهلال ضد الوحدة والقنوات الناقلة