موعد مباراة الهلال القادمة ضد الوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الوحدة في الجولة التاسعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد الهلال لأن يحل ضيفًا ثقيلًا على الوحدة بملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الموج الأزرق يدخل هذه المباراة بعد تتويجه بطلًا بصورة رسمية للدوري في أعقاب فوزه على الحزم وحفاظه على فارق الست نقاط مع الوصيف النصر مع تبقي جولتين فقط.

بينما يحتدم صراع الوحدة مع الأهلي والرائد على المركز الثالث والرابع لضمان المشاركة الآسيوية في الموسم المقبل، لذلك فالنادي المكي لن يقبل سوى بتحقيق الثلاث نقاط.

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مباريات الفريقين دائمًا ما حظت بالإثارة والمتعة، لذلك فحتى وإن كانت كتيبة رازفان لوتشيسكو تخوض المباراة كتحصيل حاصل، إلا أن المتوقع ندية مشتركة معتادة.

الآن نتعرف على موعد مباراة الهلال ضد الوحدة والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال ضد الوحدة؟

يلتقي الهلال مع الوحدة مساء الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 16 محرم 1442 هجريًا، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة الثامنة و35 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة و35 دقيقة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الوحدة؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة المباراة مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق للمباراة قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.