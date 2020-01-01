موعد مباراة الهلال القادمة ضد النصر والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال الرسمية الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد العودة من توقف كورونا، أمام النصر، وما هي القنوات الناقلة؟

تعود الحياة مرة أخرى إلى كرة القدم السعودية بعد توقف دام ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، وستكون العودة بأفضل صورة ممكنة من خلال ديربي الرياض بين الهلال والنصر ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الموج الأزرق صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط عن العالمي، مما يجعل المباراة فرصة كبيرة أمام الهلال لتوسيع الفارق ووضع القدم الأولى في اتجاه إعادة لقب الدوري إلى خزائن النادي مجددًا.

بينما سعيّ النصر هو تقليص الفارق والاقتراب رويدًا رويدًا من الزعيم مستغلًا التوقف الطويل لمعالجة الأزمات الفنية والإدارية التي كانت سببًا مباشرًا في إتساع الفارق إلى هذا الحد.

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الفريقان خاضا عددًا من المباريات الودية الاستعدادية على مدار آخر ثلاثة أسابيع، وقد فرض النصر بعض السرية على بعض هذه المباريات، فيما اطمئن الجانبان على مستوى اللاعبين قبل القمة المرتقبة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال ضد النصر والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة الهلال ضد النصر؟

موعد مباراة الهلال ضد النصر هو الأربعاء 5 أغسطس 2020، الموافق 15 ذو الحجة 1441 هجريًا، على ملعب الملك فهد الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.