موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل نادي الهلال ضيفًا على نادي الفيحاء في ستاد مدينة الملك سلمان الرياضية، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة 19 في الدوري السعودي 2021-2022.

خاض الزعيم مبارياته في مجموعات دوري أبطال آسيا 2022 في أبريل، وتأهل من على صدارة مجموعته بجانب نادي الريان.

يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر، أما الفيحاء فيقع في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والفيحاء؟

موعد مباراة الهلال والفيحاء المؤجلة من الجولة 19 في الدوري السعودي هو يوم الثلاثاء 3 مايو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 7:10 مساءً بتوقيت السعودية، 6:10 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.