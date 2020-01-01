موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشباب في الدوري السعودي

بعد التعادل مع الفيصلي، تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشباب في إطار الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والقنوات الناقلة.

يستقبل ملعب الملك فهد بالرياض قمة من قمم الكرة السعودية مساء السبت الموافق 25 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 30 جمادي الأول 1441 هجريًا، عندما يلتقي الهلال مع الشباب في إطار الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُمثل المباراة أهمية خاصة بالنسبة للموج الأزرق بعد التعادل المفاجئ والمخيب للآمال مع الفيصلي في المباراة المؤجلة، مما ترتب عليه أهمية الفوز على الشباب للاستمرار في صدارة ترتيب الدوري.

بينما يعيش الشباب حالة من التحسن الملحوظ منذ إقالة مدربه خورخي ألميرون، مما جعله يرتقي ليصبح في المركز الثامن برصيد 21 نقطة، مع فوزه في آخر مباراتين محليتين على الأهلي والحزم.

مهمة لن تكون بالسهلة أبدًا على الهلال، الذي يتصدر الدوري برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة عن النصر، وأي تعثر مع التألق اللافت للنظر للعالمي سيُشعل الصراع بينهما أكثر وأكثر.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال ضد الشباب والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة الهلال ضد الشباب والقنوات الناقلة