موعد مباراة الهلال القادمة في كأس الملك والقنوات الناقلة

يستقبل الهلال على ملعب الملك فهد الدولي نظيره الرائد، في قمة تقام بينهما ضمن دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعرض الهلال للهزيمة الأولى هذا الموسم بعدما أتت على يد الجار اللدود النصر بهدفين نظيفين في الدوري، مما يُزيد من قيمة مباراة الرائد.

وبشكل عام، يظهر الرائد هذا الموسم بصورة مقبولة إلى حد كبير، حيث يحتل المركز السابع بالدوري برصيد 18 نقطة، وبفارق 5 نقاط فقط عن الهلال الرابع.

الآن نستعرض معًا المواجهة المقبلة للهلال أمام الرائد وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

متى مباراة الهلال القادمة؟

يلتقي الهلال مع الرائد يوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2021، بملعب الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد؟

تُبث منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين عبر شبكة قنوات SSC كما جرت العادة هذا الموسم بالكرة السعودية.

ويمكنك متابعة المباريات عبر الإنترنت من خلال خدمة شاهد، وكذلك البث المباشر الذي يقدمه موقع جول.