موعد مباراة الهلال القادمة ضد التعاون فى الدوري السعودي 2019-20

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد التعاون في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20. على ملعب جامعة الملك سعود

محمد مصطفي

يستضيف الهلال التعاون على استاد جامعة الملك سعود يوم الخميس 26 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 27 محرم 1441 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

فاز الزعيم على مضيفه اتحاد جدة بثلاثة اهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، ليعتلي الصدارة مجددًا، برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن الفيصلي وبثلاث نقاط عن العدالة، الأهلي، النصر، فبعد مرور 4 جولات من المسابقة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 3 مبارايات، وتعادل في واحدة.

على الجانب الآخر، كانت أخر مباراة للتعاون امام العدالة واستطاع تحقيق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط خلف الفيحاء الذي يحتل المركز التاسع بست نقاط، ، فحتى الآن خاض الفريق مبارتين منذ أنطلاقة الموسم، حقق الفوز في واحدة، وتعادل في مثلها.

مواعيد المباريات، القنوات الناقلة والغيابات، وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20

موعد مباراة الهلال ضد التعاون والقنوات الناقلة

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