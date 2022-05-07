موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل نادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتفاق في ملعب الأمير محمد بن فهد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 20 من الدوري السعودي لموسم 2021-2022.

الزعيم نجح في الفوز على ضمك في الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليصل إلى النقطة 52 في المركز الثاني من الترتيب، وبفارق تسع نقاط عن الاتحاد المتصدر.

أما الاتفاق فيعاني بشكل كبير هذا الموسم، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق تساعده في الهروب من منطقة الهبوط.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الاتفاق والهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتفاق والهلال؟

موعد مباراة الاتفاق والهلال المؤجلة من الجولة 20 في الدوري السعودي هو يوم الأربعاء 11 مايو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:55 مساءً بتوقيت السعودية، 17:55 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتفاق والهلال مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.