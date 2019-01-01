موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، والتي ستقام على استاد جامعة الملك سعود

محمود جمال

يفتح استاد جامعة الملك سعود أبوابه لاستضافة قمة عربية سعودية تجمع بين الهلال والاتحاد، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 18 محرم 1441 هجريًا، وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

أنهى الزعيم لقاء الذهاب بتعادل سلبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وحقق الهلال الفوز في أولى مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم برباعية مقابل هدفين على حساب فريق أبها الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي، وسيلتقى الموج الأزرق في الجولة الثانية مع فريق الرائد يوم 31 من الشهر الجاري.

فشل الاتحاد في تحقيق نتيجة أفضل من التعادل على حساب الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ولم يستغل العميد عامل الأرض والجمهور لتحقيق فوز يسهل عليه المُهمة أن يذهب إلى محيط الرعب في مدينة الرياض، أما في الدوري السعودي فحقق النمور الانتصار في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب الرائد، ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط خلف الزعيم الذي يتصدر بفارق الأهداف.

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موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد والقنوات الناقلة

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