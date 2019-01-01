موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيصلي في إطار دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباراة؟

حقق الهلال انتصارًا تاريخيًا وكبيرًا على العدالة بسبعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هذا الانتصار الكبير سيكون بمثابة الحافز للهلال لمواصلة النتائج المميزة التي يحققها هذا الموسم، وذلك عندما يحلّ ضيفًا على الفيصلي مساء الجمعة 3 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 8 جمادي الأول 1441 هجريًا، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

دائمًا وأبدًا ما تكون مباريات الكؤوس حافلة بالمفاجآت، وليس أدل على ذلك من الموسم الماضي عندما أٌقصي الهلال على يد التعاون في نصف النهائي وبنتيجة كبيرة مفاجئة، ولكن يأمل لوشيسكو في استعادة اللقب مجددًا لخزائن الموج الأزرق.

في الوقت نفسه فإن الفيصلي يعيش موسمًا مميزًا ويقبع في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري نظير 20 نقطة، مما يؤكد أنه لن يكون هذا الخصم السهل بالنسبة للزعيم.

الآن نستعرض معكم موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الفيصلي - الهلال مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية الجمعة 3 يناير 2020،

8 جمادي الأول 1441،

19:50 بتوقيت السعودية، 18:50 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

لن يغيب عن الهلال في مباراة الفيصلي أي لاعب، وستكون جميع الخيارات متاحة من أجل عبور بوابة الفيصلي والوصول لربع النهائي.

سيلعب رازفان لوشيسكو بطريقته المعتادة، حيث المعيوف في حراسة المرمى وأمامه البليهي وهيون سو، ثم عبد الله عطيف وكويار، وفي الأمام جيوفينكو وجوميس.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

جوستافو كويار - عبد الله عطيف

سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو

بافيتيمبي جوميس

الغيابات والتشكيل المتوقع للفيصلي

لن يفتقد الفيصلي لأي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في مواجهة الهلال القادمة، وسيكون الفريق كامل العدد في هذا اللقاء.

تقرير الفريق الاول لكرة القدم#الفيصلي pic.twitter.com/F1cmOCqz68 — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) December 30, 2019

من المتوقع أن يبدأ بريكليس تشاموسكا بتشكيلة (4-2-3-1) مع الدفع بإيجور روسي ورافائيل سيلفا في قلب الدفاع، في حين يقود ويليام ألفيس دي أوليفيرا هجوم الفريق وخلفه كلٌا من لويزينهو، يوسف الجبلي وخالد الكعبي.



التشكيل | 4-2-3-1

مصطفى ملائكة

محمد قاسم النخلي - إيجور روسي - رافائيل سيلفا - خالد الغامدي

كاليم هايلاند - رولي بونيفاسيا

لويزينهو - يوسف الجبلي - خالد الكعبي

ويليام دي أوليفيرا