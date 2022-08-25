موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيحاء في الجولة الثانية في روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف نادي الهلال، نظيره الفيحاء، ضمن مباريات الجولة الثانية للفريقين، في دوري روشن السعودي 2022-23، على استاد الأمير فيصل فهد.

الهلال كشر عن أنيابه مبكرًا هذا الموسم، بعد تقديم مباراة ممتعة أمام الخليج والتي نجح في الفوز بها بهدفين دون رد، ويريد مواصلة الانتصارات للحفاظ على لقبه تحت قيادة مدربه المخضرم رامون دياز.

على الجانب الآخر الفيحاء، يهدف للخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق على ملعبه، تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم، بعدما استهل الموسم بخسارة بهدف دون رد من ضمك.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والفيحاء؟

موعد مباراة الهلال والفيحاء، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الأربعاء 31 أغسطس 2022، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

Shahid

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الفيحاء الأربعاء 31 أغسطس 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

شاهد VIP الأمير فيصل بن فهد