موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيحاء في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20، القنوات النافلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب جامعة الملك سعود أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال والفيحاء يوم السبت 14 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 15 محرم 1441 هجرياً، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

حقق الزعيم فوزًا كبيراً على مضيفه الرائد بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وبهذا الانتصار يصبح الهلال فى صدارة ترتيب الدوري السعودي 2019-20، بفارق الأهداف عن حامل اللقب النصر صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق الفوز في افتتاح مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام فريق أبها الصاعد حديثًا هذا الموسم إلى دوري المحترفين بنتيجة (4-2)، ويسعي الزعيم الفوز الثالث على التوالي منذ بداية الموسم.

أنهى الفيحاء الموسم الماضي (2018-19) في المركز الثاني عشر، فخلال مشواره في البطولة خاض 30 مباراة، استطاع تحقيق الانتصار في تسع مباريات وتعادل في خمس، وتلقى 16هزيمة، وسيدخل الفريق هذه المواجهة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية امام الهلال، فمنذ إنطلاقة الموسم خاض الفريق مبارتين حقق الانتصار فى واحدة وتعادل فى مثلها، ليحتل الفريق المركز الخامس برصيد 4 نقاط بفارق الأهدف عن فريق الشباب صاحب المركز الرابع.

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موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الهلال - الفيحاء استاد امدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441 هجريًا

18:40 السعودية، 17:40 مصر KSA SPORT



الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

سيفتقد الهلال في اللقاء ضد الفيحاء في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين الظهير الأيمن محمد البريك بسبب الإصابة، ولن يفتقد الزعيم أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيبدأ المدرب رازفان لوسيسكو بنفس طريقته المعتادة في المباريات السابقة، ففي حراسة المرمى سيتواجد الحبسي، وأمامه الرباعي البريك، بوتيا، البليهي والشهراني، وسيدفع بكنو والفرج في خط الوسط، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء جوميز.

التشكيل | 4-2-3-1

عبدالله المعيوف

ياسر الشهراني - جانج هيون سو - علي آل بليهي - حسن كادش

سلمان الفرج - محمد كنو

كارلوس إدواردو - عمر خربين - هتان باهبري

بافيتيمبي جوميز

الغيابات والتشكيل المتوقع للفيحاء

سيفتقد الفيحاء في هذا اللقاء حمد الجحيم بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته فى المباراة الودية امام الشباب، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

📸6️⃣

صور من تدريبات #الفيحاء مساء اليوم الاربعاء .. pic.twitter.com/3u2i4uGUbw — نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) September 11, 2019

سيعتمد المدرب البرتغالي خورخي سيماو على أوراقه الأساسيه في هذا اللقاء، وسيدفع بالحارس عامر شافع، وسيعتمد على الثلاثي الأمامي دياز، فيرنانديز، أسبريلا، لقيادة خط الهجوم.

التشكيل | 4-3-3