موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفتح في الجولة 29 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022 والقنوات الناقلة..

من أجل الاستمرار في محاولته لحصد لقب الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2021-22، يحل الهلال ضيفًا على الفتح، في الجولة 29 من المسابقة.

الهلال تمكن من تحقيق فوز ثمين على أبها بهدفين دون رد في الجولة 28، ليصعد إلى صدارة الترتيب متفوقًا على الاتحاد بفارق المواجهات المباشرة.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 61 نقطة من 28 مباراة، ويسعى إلى الفوز في آخرين جولتين من أجل حصد اللقب.

أما الفتح، فيدخل المباراة بعد أن حقق الفوز في الجولة الماضية على ضمك، ليواصل تقدمه في جدول الترتيب.

ويحتل الفتح المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، ويبدو بعيدًا إلى حد كبير عن مناطق الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الفتح والهلال؟

موعد مباراة الهلال والفتح في الجولة 29 في الدوري السعودي هو يوم السبت 19 يونيو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والفتح مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.