موعد مباراة الهلال ضد الفتح، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفتح في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفى

يفتح ملعب الأمير عبدالله بن جلوي أبوابه لاستضافة مباراة الهلال ضد الفتح يوم الخميس 31 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 3 ربيع الأول 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة التاسعة من الدوري السعودي 2019-20.

حافظ الزعيم على تصدره لجدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان برغم خسارته الأخيرة أمام النصر بنتيجة (1-2) ليتوقف رصيده إلى النقطة 19، وبفارق 4 نقاط كاملة عن الشباب والوحدة أقرب مُنافسيه برصيد 15 نقطة، بينما يأتي الأهلي والنصر في المركز الرابع والخامس على التوالي برصيد 14نقطة.

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حتى الآن يُقدم الموج الأزرق موسمًا رائعًا، حيث استطاع أن ينتصر في 6 مباريات من الـ8 مباريات التي خاضها في الدوري، وتعادل فى مباراة وخسروا أمام النصر فى الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال القادمة ضد الفتح في إطار الجولة التاسعة من الدوري السعودي 2019-20.

على الجانب الأخر، يقدم فريق الفتح نتائج سلبية منذ بداية الموسم، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق الفيحاء، وخسروا في هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ويحتل المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط فقط خلف العدالة صاحب المركز الرابع عشر حاليًا بسبع نقاط، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 8 مباريات، فاز في واحدة وتعادل فى مثلها وخسر ست مواجهات.



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موعد مباراة الهلال ضد الفتح والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الفتح - الهلال ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الخميس 31 أكتوبر 2019،

2 ربيع الأول 1441،

19:50 السعودية، 18:50 مصر KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

يغيب عن صفوف الهلال مهاجم الفريق عمر خربين السوري والفرنسي جوميز ومحمد كنو بسبب الإصابة، ولن يفتقد الزعيم أي لاعب آخر بداعي الإيقاف

سيبدأ رازفان لوشيسكو المدير الفني الروماني بنفس الطريقة التي يخوض بها الفريق مبارياته في الدوري، ففي حراسة المرمى سيتواجد عبدالله المعيوف، وأمامه الرباعي البريك، جانج هيون، البليهي والشهراني، وسيدفع بكويلار كارلوس إدواردو في خط الوسط، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء صالح الشهري.

التشكيل | 4-2-3-1

عبدالله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سووا - محمد البريك

جوستافو كويلار - كارلوس إدواردو

أندري كاريلو - سيباستيان جيوفينكو - سلمان الفرج

صالح الشهري

الغيابات والتشكيل المتوقع للفتح

لن يفتقد الفتح أي لاعب للإصابة أو الإيقاف، وستكون كل الخيارات متاحة أمام المدرب يانيك فيريرا لاختيار التشكيل الأمثل لخوض هذه المواجهة.

📸 | صور من تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي #الفتح اليوم pic.twitter.com/jq5aWejVwB — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) October 29, 2019

سيواصل المدرب البلجيكي الاعتماد على طريقته التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الدوري السعودي، وسيدفع بعلي لاجامي وأندري بيننو فى مركز قلب الدفاع، و بميتشيل تي فريدي في مركز الهجوم،

التشكيل | 4-2-3-1