موعد مباراة الهلال ضد التعاون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد التعاون في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يستضيف الهلال التعاون على استاد جامعة الملك سعود يوم الخميس 26 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 27 محرم 1441 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

فاز الزعيم على مضيفه اتحاد جدة بثلاثة اهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، ليعتلي الصدارة مجددًا، برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن الفيصلي وبثلاث نقاط عن العدالة، الأهلي، النصر، فبعد مرور 4 جولات من المسابقة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 3 مبارايات، وتعادل في واحدة.

على الجانب الآخر، كانت أخر مباراة للتعاون امام العدالة واستطاع تحقيق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط خلف الفيحاء الذي يحتل المركز التاسع بست نقاط، ، فحتى الآن خاض الفريق مبارتين منذ أنطلاقة الموسم، حقق الفوز في واحدة، وتعادل في مثلها.

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موعد مباراة الهلال ضد التعاون والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الهلال - التعاون استاد جامعة الملك سعود الخميس 26 سبتمبر 2019،

27 محرم 1441،

20:15 بتوقيت السعودية، 19:15 بتوقيت مصر KSA SPORT



الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

لا توجد غيابات فى صفوف الهلال فى مبارته ضد التعاون، وستكون جميع العناصر جاهزة لهذه المواجهة.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب رازفان لوسيسكو بنفس طريقته المعتادة، وسيدفع بالحارس عبدالله المعيوف، وعبدالله الحافظ وجانج هيون سو، فى قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء الفرنسي جوميز



التشكيل | 4-2-3-1

عبدالله المعيوف

ياسر الشهراني - علي آل بليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

سلمان الفرج - محمد كنو

سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو

بافيتيمبي جوميز

الغيابات والتشكيل المتوقع للتعاون

سيفتقد التعاون للاعب إبراهيم العتيبي فقط بسبب الإصابة، بينما لن يفتقد لأي لاعب آخر بسبب الإيقاف فى مباراتهم القادمة ضد الهلال، وستكون جميع العناصر جاهزة لخوض هذا اللقاء الصعب.

سيدفع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو بكاسيو دوس أنجوس فى حراسة المرمي، وسيدفع طلال العبسي وريكاردو ماتشادو في قلب الدفاع، وفى الأمام الثلاثي هيلدون راموس، سيدريك أميسي ونيلدو بيترولينا، وأمامهم المهاجم لياندر تاوامبا.



التشكيل | 4-2-3-1

كاسيو دوس أنجوس

إبراهيم الزبيدي - طلال العبسي - ريكاردو ماتشادو - مد الله العليان

ريان الموسى - ساندرو مانويل

هيلدون راموس - سيدريك أميسي - نيلدو بيترولينا