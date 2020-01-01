موعد مباراة الهلال ضد التعاون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال أمام التعاون في الجولة الواحدة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والقنوات الناقلة..

.يتجه نادي الهلال السعودي لمواجهة صعبة في منافسات الجولة الواحد والعشرين من الدوري السعودي ضد نادي التعاون يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 3 رجب 1441 هجرياً

وتعد المباراة قوية بين الطرفين في ظل المنافسة في معظم مراكز الدوري هذا الموسم فالهلال لديه غريم صعب للغاية وهو نادي النصر الذي يسعى بقوة لخطف القمة، بينما التعاون يرغب في الدخول إلى المربع الذهبي ويزيد الخناق أكثر على فريق الرائد

الهلال السعودي يتصدر جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني بينما التعاون يحتل المركز السادس برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن المركز الخامس.

المزيد من الفرق

الجدير بالذكر أن المباراة بين الطرفين دائماً ما يكون بها الكثير من الأندية خاصة مع الخبرات الكبيرة التي إكتسبها فريق التعاون من خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال ضد التعاون ..

موعد مباراة الهلال ضد التعاون والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة التعاون - الهلال مدينة الملك عبدالله الرياضية الإثنين 27 فبراير 2020

3 رجب 1441،

18:40 السعودية، 17:40 مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

لن يغيب عن الهلال في مباراة التعاون أي لاعب بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون كل التشكيلة جاهزة وجميع الخيارات متاحة للمدرب لوشيسكو.

سيلعب رازفان لوشيسكو بطريقته المعتادة والتي تتمثل في خطة (4-2-3-1)، حيث المعيوف في حراسة المرمى وأمامه البليهي وهيون سو أمامهم سلمان الفرج وجوستافو كويار، وفي الأمام بافيتيمبي جوميز وخلفه الثلاثي سالم الدوسري، كارلوس إدواردو وسيباستيان جيوفينكو.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

جوستافو كويار - سلمان الفرج

سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو

بافيتيمبي جوميز

الغيابات والتشكيل المتوقع للتعاون

لن يفتقد فريق التعاون لغياب أي لاعب عن مواجهة الهلال، وسيكون كل اللاعبين متاحين للمباراة الصعبة المرتقبة.

من المتوقع أن يبدأ المدرب كامبيلوس بطريقة (4-1-4-1)، وسيدفع بالثنائي أحمد عسيري وماتشادو في قلب الدفاع، أمامهم ساندرو مانويل كإرتكاز، وفي الأمام سيكون الاعتماد على مالك العبد المنعم ومن خلفه الرباعي هيلدون، سميحان النابت، أميسي وبيترولينا.

صور | 📸#التعاون يواصل تمارينه اليومية استعداداً لمواجهة “الهلال” .. pic.twitter.com/i8rxJg8LWo — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) February 24, 2020

التشكيل | 4-1-4-1