موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الأخدود في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل الهلال، نظيره الأخدود، في مباراة هامة ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب المملكة أرينا.

الهلال، يدخل المباراة بهدف مصالحة جماهيره عقب السقوط أمام القادسية، في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، ويريد استعادة نغمة الانتصارات للاستمرار في القمة في ظل منافسته الشرسة مع الاتحاد، على الصدارة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والأخدود في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 31 يناير 2025 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة البداية في 18:15 بتوقيت السعودية، 17:15بتوقيت مصر..

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ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والأخدود على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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