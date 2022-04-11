موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد مباراة قوية بين الهلال ونادي استقلول في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2022.

فاز الهلال في الجولة الأولى على الشارقة بهدفين مقابل هدف، وانتصر على الريان في المباراة الأخيرة بثلاثة أهدافٍ دون رد، ليصبح رصيده 6 نقاطٍ في الصدارة.

خسر نادي استقلول في الجولة الأولى من الريان بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وخسر من الشارقة في الثانية بهدفين لهدف، ليقبع في قاع المجموعة دون أي نقطة.

والآن نتعرف على موعد مباراة الهلال ضد استقلول في دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2022

ما هو موعد مباراة الهلال ضد استقلول؟

موعد مباراة الهلال واستقلول هو يوم الجمعة 15 أبريل 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 11:15 مساءً بتوقيت السعودية، 12:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد استقلول؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي عبر "يوتيوب" وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.