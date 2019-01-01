موعد مباراة الهلال وأوراوا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد أوراوا ريدز في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا2019-20، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

عمر خليل

أنهى الهلال استحقاقاته المحلية، وبات مستعدًا للحلم الآسيوي، بعدما انتصر على عرعر برباعية لهدف ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود.

الزعيم الذي يتصدر الدوري السعودي حاليًا برصيد 20 نقطة، لا يعيش فترة جيدة محليًا، بعدما تلقى هزيمته الأولى على يد النصر في ديربي الرياض بهدفين مقابل هدف، ثم عاد وفشل في تحقيق الفوز على منافسه الفتح في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُصبح العالمي على بعد مباراة من التساوي في النقاط مع كتيبة رازفان لوتشيسكو.

الهلال وأوراوا مباشر

الآن وبعد نهاية مباراة عرعر، تحبس الجماهير أنفاسها لتحقيق الحلم الأكبر، وهو تحقيق دوري أبطال آسيا، عندما يُلاقي الهلال ضيفه أوراوا ريدز الياباني في نهائي البطولة القارية، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 12 ربيع الأول هجريًا.

وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال ضد أوراوا ريدز والقنوات الناقلة لها، وأكثر من ذلك.

فيديو | ملعب الهلال قبل دقائق من النهائي الآسيوي

موعد مباراة الهلال ضد أوراوا ريدز والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الهلال - أوراوا ريدز جامعة الملك سعود السبت 9 نوفمبر 2019،

12 ربيع الأول 1441،

19:30 السعودية، 20:30 الإمارات 18:30 مصر فالنتين كوفالينكو beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

لا توجد غيابات في صفوف الهلال في المباراة القادمة ضد أوراوا ريدز بداعي الإصابة أو الايقاف، وستكون جميع الخيارات مُتاحة أمام المدرب رازفان لوشيسكو.

سيبدأ لوشيسكو بنفس طريقته المعتادة مع الزعيم، وسيدفع في حراسة المرمى بالمعيوف وأمامه سيتواجد الرباعي الشهراني والبليهي وجانج هيون والبريك، وقد يبدأ الفرج المباراة في محور الوسط بجانب كنو، وسيقود الهجوم الفرنسي جوميس وخلفه سيتواجد الثلاثي كاريلو وسالم الدوسري وجيوفينكو.



التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

سلمان الفرج - محمد كنو

سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو

بافيتيمبي جوميس

الغيابات والتشكيل المتوقع لأوراوا

يغيب عن أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ضد الهلال لاعبين، الأول هو يوكي موتو بعد تعرضه لإصابة قوية في الكتف ستحرمه من المشاركة في الإياب أيضًا، والثاني هو الحارس الأساسي شوساكو بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

سيدفع المدرب أوتسوكي بفوكوشيما في حراسة المرمى بدلاً من الحارس الأول للفريق الذي سيغيب للإيقاف، ولن يتغير التشكيل كثيرًا عن المباريات السابقة في بقية المراكز، خاصةً بعد تجهيز أوكي وعودته سريعًا للمشاركة في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.



التشكيل | 3-4-3