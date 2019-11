موعد مباراة الهلال وأوراوا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

عمر خليل

أنهى الهلال استحقاقاته المحلية، وبات مستعدًا للحلم الآسيوي، بعدما انتصر على عرعر برباعية لهدف ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود.

الزعيم الذي يتصدر الدوري السعودي حاليًا برصيد 20 نقطة، لا يعيش فترة جيدة محليًا، بعدما تلقى هزيمته الأولى على يد النصر في ديربي الرياض بهدفين مقابل هدف، ثم عاد وفشل في تحقيق الفوز على منافسه الفتح في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُصبح العالمي على بعد مباراة من التساوي في النقاط مع كتيبة رازفان لوتشيسكو.

الهلال وأوراوا مباشر

الآن وبعد نهاية مباراة عرعر، تحبس الجماهير أنفاسها لتحقيق الحلم الأكبر، وهو تحقيق دوري أبطال آسيا، عندما يُلاقي الهلال ضيفه أوراوا ريدز الياباني في نهائي البطولة القارية، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 12 ربيع الأول هجريًا.

وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال ضد أوراوا ريدز والقنوات الناقلة لها، وأكثر من ذلك.

فيديو | ملعب الهلال قبل دقائق من النهائي الآسيوي

لا توجد غيابات في صفوف الهلال في المباراة القادمة ضد أوراوا ريدز بداعي الإصابة أو الايقاف، وستكون جميع الخيارات مُتاحة أمام المدرب رازفان لوشيسكو.

📸| Photos of #AlHilal’s preparations for the #ACLFinal pic.twitter.com/4c5OLF8c2f