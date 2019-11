موعد مباراة الهلال وأوراوا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أصبح الهلال قاب قوسين أو أدنى من الثأر من أوراوا الياباني والفوز بدوري أبطال آسيا هذا العام، وذلك بعد خسارة النهائي الآسيوي من نفس الفريق منذ عامين أي في عام 2017.

واجه الزعيم الأحمر الياباني على ملعب جامعة الملك سعود في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت 9 نوفمبر، وتفوق طوال المباراة ووصل للشباك أكثر من مرة وسجل هدفين، احتسب الحكم أحدهما وألغى الآخر في لقطة مثيرة للجدل قبل انتهاء المباراة بدقائق، ليسافر الموج الأزرق لليابان وهو ممتلك لفرصتي التعادل والخسارة للعودة بالكأس، أما أوراوا فلا يوجد ليه إلا فرصة الفوز.

سيكون موعد مباراة إياب دوري أبطال آسيا يوم الأحد 24 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 27 ربيع الأول 1441 هجريًا، وذلك على استاد سايتاما معقل الفريق الياباني، وسيكون على الهلال الفوز ليس فقط من أجل الثأر، بل للسفر لقطر والمشاركة في كأس العالم للأندية المشارك بها هذا العام ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح.0

لا توجد غيابات في صفوف الهلال في المباراة القادمة ضد أوراوا ريدز بداعي الإصابة أو الايقاف، وستكون جميع الخيارات مُتاحة أمام المدرب رازفان لوشيسكو.

