موعد مباراة الهلال ضد أبها، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد أبها في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-2020، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يستضيف الهلال فريق أبها على استاد جامعة الملك سعود يوم الجمعة 23 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 22 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20.

وصل الزعيم إلى ربع نهائي دوري أبطال أسيا بعد أن نجح في تخطي الأهلي في مباراة الذهاب برباعية مقابل هدفين، ثم خسر على أرضه في لقاء الإياب بهدف دون رد كان غير كافي لتأهل الراقي للدور المقبل، واصطدم الهلال بفريق الاتحاد السعودي في ربع النهائي، وسيتلقى الفريقان في لقاء الذهاب 27 من الشهر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب يوم 17 من شهر سبتمبر المقبل.

صعد فريق أبها إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم بعد أن نجح في تحقيق لقب دوري الدرجة الأولى للموسم المنصرم (2018-19)، فخلال مشواره طوال الدوري نجح في اقتناص 69 نقطة بواقع 19 انتصار و12 تعادل وسبع هزائم، وتأهل أيضًا إلى الدوري السعودي للمحترفين ثلاث فرق آخرى هم، ضمك، العدالة، الخليج.

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موعد مباراة الهلال ضد أبها والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الهلال - أبها است جامعة الملك سعود الجمعة 23 أغسطس 2019،

22 ذو الحجة 1440 هجريًا

19:00 السعودية، 18:00 مصر KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

سيفتقد الهلال في المباراة ضد أبها في أولى مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الظهير الأيمن محمد البريك بسبب الإصابة، وستكون جميع الأوراق المتبقية متاحة أمام المدرب رازفان لوشيسكو.

📄 يؤدي فريق #الهلال الأول لكرة القدم عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم مرانًا مغلقًا تأهبًا لمواجهة أبها، وستتاح الفرصة لوسائل الإعلام بتصوير الربع ساعة الأولى من التدريب. pic.twitter.com/jt8zc4Z4fj

— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 20, 2019

سيبدأ المدرب الروماني بنفس طريقته وأسلوب لعبه منذ توليه المهمة، ففي حراسة المرمى سيتواجد المعيوف، وأمامه الرباعي محمد الدوسري، جانج هيون سون، البليهي، الشهراني، أمام ثنائي الارتكاز فسيكون عبد الله عطيف متواجد بجانب محمد كنو ، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء جوميس، ومن خلفه الثلاثي سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو.

التشكيل | 4-2-3-1