موعد مباراة النصر والهلال في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الهلال بملعب مرسول بارك في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب مرسول بارك، قمة للكرة السعودية لا تتكرر كثيرًا، عندما يلعب الهلال والنصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

النصر وصل إلى نصف النهائي، بعدما تخطى الوحدة الإماراتي، بخمسة أهداف مقابل هدف.

على الجانب الآخر، الهلال ضرب موعدًا مع شقيقه النصر، بعد تغلبه برسبوليس الإيراني بثلاثة أهداف دون رد.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة الهلال والنصر وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر والهلال؟

موعد مباراة النصر والهلال هو يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، الموافق 13 ربيع الأول 1443 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والهلال على مجموعة قنوات SSC وعبر الإنترنت عن طريق شاهد VIP.