موعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب مرسول بارك، قمة تجمع بين النصر والشباب، لحساب الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النصر قد نجح في الفوز بالجولة الماضية على الفيحاء، بهدف دون رد ليرتفع رصيده إلى النقطة 48 في المركز الثالث.

أما الشباب فقد سقط في فخ التعادل أمام الطائي، بهدفين لكل فريق ليصل إلى النقطة 47 في المركز الرابع.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا الآن موعد مباراة النصر والشباب وما هي القنوات الناقلة..

متى موعد مباراة النصر والشباب؟

موعد مباراة النصر القادمة أمام الشباب هو الجمعة الموافق 6 مايو 2022، على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 20:50 بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة النصر والشباب كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.