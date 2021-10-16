موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتفاق ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل استاد الأمير فيصل بن فهد، مباراة هامة وقوية تجمع بين النصر والاتفاق، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي.

النصر يدخل المباراة منتشيًا بفوزه العريض على الوحدة الإماراتي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وسيعمل على مواصلة الانتصارات، للاقتراب أكثر من قمة الدوري.

على الجانب الآخر، الاتفاق هذا الموسم، لم يقدم المستوى المطلوب منه حتى الآن، وكانت آخر نتائجه هزيمة كبيرة من الأهلي برباعية دون رد، وسيعمل على تحقيق نتيجة إيجابية أمام العالمي لتكون بداية تصحيح مساره.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة النصر والاتفاق؟

موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتفاق هو الأحد 24 أكتوبر 2021، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 مساءً بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والاتفاق مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تقوم قناة SSC1 بنقلها عبر شاشتها بتقنية HD، وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.