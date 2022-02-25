موعد مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف مرسول بارك مواجهة تجمع بين النصر وأبها في لقاء الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي.

النصر تمكن من الفوز على الباطن في آخر مباراة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليستمر في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر وبفارق سبع نقاط مع أفضلية مباراة مؤجلة للعميد.

بينما يحتل أبها المركز السادس في سلم الترتيب برصيد 28 نقطة، وسيدخل اللقاء بعد خسارة من ضمك في الجولة الماضية، وسيطمح لمصالحة جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر.

الآن نستعرض معًا موعد مباراة النصر وأبها وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر وأبها؟

موعد مباراة النصر ضد أبها هو يوم السبت الموافق 26 فبراير 2022 على ملعب مدينة مرسول بارك.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 18:25 بتوقيت مكة المكرمة، 17:25 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة النصر وأبها مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - أبها الأحد 26 فبراير 2022،

18:25 السعودية، 17:25 مصر SSC مرسول بارك

التشكيل المتوقع للنصر

من المتوقع أن يعتمد المدرب روسو على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-2-3-1

وليد عبدلله

منصور الشمري - فونيس موري - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

علي الحسن - أنسيلمو

جوناثان رودريجيز - تاليسكا - بيبي مارتينيز

فينسنت أبو بكر

التشكيل المتوقع لأبها

من المتوقع أن يعتمد المدرب مارتين سيفيلا على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-2-3-1

عبد العالي محمدي

فهد الجميعة - أمين عطوشي - بلال العيفة - ساري عمرو

عبد الرحمن البركة - أوروس ماتيتش

صالح العمري - سعد بقير - عبد الله الزوري

ميتشيل تي فريدي