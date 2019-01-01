موعد مباراة النصر ضد ضمك، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد ضمك في الجولة الأولى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يستضيف النصر فريق ضمك على استاد الملك فهد الدولي يوم الخميس 22 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 21 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

تأهل العالمي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد أن تعادل أمام فريق الوحدة الإماراتي بهدف لمثله في ذهاب دور الـ16 على ملعب الملك فهد، قبل أن يخطف الفريق بطاقة التأهل من ملعب آل نهيان بعد أن حقق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضرب موعدًا مع فريق السد القطري في ذهاب ربع النهائي يوم 26 من الشهري الجاري بالرياض، على أن يكون لقاء العودة يوم 16 سبتمبر القادم بملعب جاسم بن حمد بالدوحة.

نجح فريق ضمك الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم بعد أن نجح في حسم دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، وذلك بعد تحقيق الانتصار في 16 مباراة وتعادل مثلهم وتلقى ست هزائم، وتأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم (2019-20) فريق أبها الذي حصد لقب الدرجة الأولى الموسم الماضي، رفقة نادي العدالة صاحب المركز الثالث ونادي الخليج الذي تأهل بمحلق الصعود والهبوط على حساب فريق الحزم.

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موعد مباراة النصر ضد ضمك والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة النصر - ضمك استاد الملك فهد الدولي الخميس 22 أغسطس 2019،

21 ذو الحجة 1440 هجريًا

19:00 السعودية، 18:00 مصر KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع النصر

لن يغيب عن العالمي أي لاعب بسبب الإصابة في بداية مشواره في الموسم الكروي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

أبطال دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين في حفل #تدشين_الدوري_السعودي 💛 ..#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/Es8cRsKFkg — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 18, 2019

سيدخل المدرب البرتغالي هذا اللقاء بنفس طريقته المعتاد عليها مع الفريق طوال الموسم الماضي، وسيدفع بعمر هوساوي ومايكون بيريرا في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد على عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي أحمد موسى، جوليانو فيكتور، نور الدين امرابط.





التشكيل | 4-2-3-1