موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل نادي النصر ضيفًا على نادي ضمك في ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز، وذلك في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي 2021-2022.

سيسعى النصر في المباراة لاستكمال سلسلة الانتصارات التي بدأت بالفوز بالديربي على الهلال ثم الانتصار على الحزم والفتح، والتي كان من شأنها أن ترفع رصيد العالمي إلى 26 نقطة في المركز الثالث وتدخله دائرة المنافسة.

كانت بداية نادي ضمك لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم رائعة، حيث نافس بقوة على الصدارة في الجولات الأولى، لكنه تراجع في الأسابيع الأخيرة بالتعادل مع الفتح والباطن على التوالي والخسارة من التعاون بثلاثة أهدافٍ دون رد في الجولة الأخيرة، فتراجع للمركز الرابع.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر وضمك في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة.

متى مباراة النصر القادمة؟

موعد مباراة النصر ضد ضمك هو يوم السبت 8 يناير 2022 على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 3:50 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، 2:50 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك؟

تذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين على قنوات SSC، والتي تتواجد أيضًا على شاهد بتقنيتي HD و SD.

يمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة النصر وضمك على النسخة العربية من جول، والذي يسبق الصافرة بحوالي نصف ساعة.