تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتفاق في كأس الملك السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

لحساب دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك السعودي 2023-2024 يطمح النصر لمواصلة الإيمان بحظوظه في حصد لقب جديد يضاف إلى خزائن العالمي.

يصطدم رفاق كريستيانو رونالدو في هذا الطموح بالاتفاق ومدربه ستيفن جيرارد وكتيبة نجومه المدججة هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والاتفاق في كأس الملك السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة النصر والاتفاق في كأس الملك السعودي 2023-2024

موعد مباراة النصر والاتفاق في كأس الملك السعودي 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في كأس الملك السعودي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات كأس الملك السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والاتفاق على شاشتها.

الأول بارك