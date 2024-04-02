موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد ضمك في الجولة 27 دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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سيكون النصر على موعد مع مواجهة قوية ضد ضمك ضمن مباريات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

يدخل النصر المباراة وعينه على الحفاظ على مقعد الوصافة بعد أن باتت المنافة على اللقب نفسه أمرًا شديد الصعوبة في ظل ابتعاد الهلال بالصدارة بفارق مريح.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد ضمك والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 5 ابريل 2024 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المعلق ضمك - النصر الجمعة 5 أبريل 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية عائد العصيمي

تشكيل النصر المتوقع أمام ضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024

التشكيل| 3-4-4 حراسة المرمى ديفيد أوسبينا خط الدفاع أليكس تيليس - إيمريك لابورت - علي لاجامي خط الوسط عبدالله الخيبري - أوتافيو - مارسيلو بروزوفيتش - أيمن يحيى خط الهجوم ساديو ماني - عبد الرحمن غريب - كريستيانو رونالدو

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