موعد مباراة النصر القادمة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الوحدة الإماراتي بملعب مرسول بارك في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد النصر لاستكمال المشوار القاري، عندما يلتقي مع الوحدة الإماراتي على ملعب مرسول بارك، ضمن مباريات ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

العالمي ضمن الوصول إلى ربع نهائي البطولة، بعدما تخطى عقب تراكتور الإيراني في ثمن النهائي بهدف دون رد، وسيريد الفريق السعودي مواصلة مشواره بنجاح وتحقيق اللقب الغالي.

على الجانب الآخر، الوحدة أقصى مواطنه الشارقة في دور الـ 16، بركلات الترجيح بعدما حسم التعادل بهدف لكل فريق الوقت الأصلي للمباراة.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة النصر والوحدة وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر والوحدة؟

موعد مباراة النصر والوحدة هو يوم السبت 16 أكتوبر 2021، الموافق 10 ربيع الأول 1443 هجريًا.

ولكن حتى الآن لم يتحدد موعد انطلاق صافرة بداية المباراة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والوحدة على مجموعة قنوات SSC وعبر الإنترنت عن طريق شاهد VIP.