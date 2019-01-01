موعد مباراة النصر القادمة ضد السد فى الدوـ8 من دوري أبطال آسيا 2019

تعرف على موعد مباراة النصر السعودي القادمة ضد السد القطري في إياب دور الـ8 من دوري أبطال آسيا 2019، علي ملعب الملك فهد الدولي

محمد مصطفي

يفتح استاد الملك فهد الدولي أبوابه لاستضافة مباراة قوية تجمع بين النصر السعودي والسد القطري، وذلك يوم الاثنين 26 أغسطس 2019، الموافق 25 ذو الحجة 1440 هجريًا، في ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال آسيا 2019.

حقق العالمي الفوز على حساب فريق ضمك الصاعد حديثًا للدوري السعودي بهدفين دون رد، في أفتتاح الجولة الأولي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي، ليحقق النصر أول 3 نقاط هامة في بداية مشواره بالدفاع عن اللقب الذي حققه الموسم الماضي بفارق نقطة عن الهلال الوصيف، تمكن النصر من التأهل إلي الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أسيا لأول مرة في تاريخه بعد تخطيه نادي الوحدة الإماراتي بعد أن تعادل معه فى مباراة الذهاب بهدف مقابل هدف واستطاع أن يحقق الانتصار فى مباراة الإياب بنتيجة (3-2).

على الجانب الآخر حقق السد الفوز على حساب فريق الوكرة فى الدوري القطري بنتيجة (4-1) وبهذ النتيجة يحصل الفريق على أول ثلاث نقاط فى رحلة الدفاع عن لقبه، بينما تمكن الزعيم من التأهل إلى دور الـ 8 من دوري أبطال آسيا بعد تغلب على نظيره الدحيل القطري بنتيجة (3-1)، حيث انتهت مباراة الذهاب بتعادل الفريقين بهدف لكلًا منهما، ليتأهل السد بنتيجة إجمالية (4-2).

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موعد مباراة النصر ضد السد والقنوات الناقلة

النصر يستهل مشوار الدفاع عن لقبه بثنائية في مرمى ضمك